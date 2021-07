Cyclisme

Cyclisme : Cette réponse fracassante sur les accusations de dopage contre Pogaçar !

Publié le 22 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

Vainqueur d’un deuxième Tour de France consécutif, Tadej Pogaçar reste pour autant la cible d’accusations de dopage. David Lappartient, président de l’UCI, a tenté de mettre un terme à ces rumeurs.

Près d’une semaine après son triomphe au Tour de France, Tadej Pogaçar est encore sur toutes les lèvres, mais pas que pour des bonnes raisons. Ultra dominateur sur cette Grande Boucle, le Slovène a remporté haut la main son deuxième Tour de France. De quoi épater une partie du public, et laisser sceptique tout le reste. Pogaçar a encore été la cible des accusations de dopage. Interrogé sur le sujet, David Lappartient, le président de l’UCI (Union cycliste internationale), a calmé les ardeurs.

« Il n’y a aucune raison d’avoir des doutes »