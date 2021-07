Cyclisme

Cyclisme : Christopher Froome fait le bilan de son Tour de France !

Publié le 20 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Loin des premiers rôles, Christopher Froome a tout de même réussi à finir le Tour de France 2021 dimanche dernier. Le Britannique s’est exprimé après la Grande Boucle en faisant le bilan des trois dernières semaines, et semble plutôt satisfait.

Christopher Froome était bien présent sur le Tour de France cette année mais ne jouait pas les premières places. Le cycliste britannique était surtout là pour reprendre confiance, progresser et prendre du plaisir. Le coureur d’Israel Start-Up Nation est allé jusqu’au bout de sa Grande Boucle malgré une chute lors de la 1ère étape qui aurait pu être fatale. À tête reposée, Christopher Froome a fait le bilan de son Tour de France 2021, et tire des conclusions positives.

« Je continue à rêver de gagner un cinquième Tour »