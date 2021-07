Cyclisme

Cyclisme : Les confidences de Wout Van Aert après sa médaille aux JO !

Publié le 24 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Vainqueur de trois étapes sur le Tour de France 2021, Wout Van Aert arrivait à Tokyo en pleine confiance. Le coureur belge a finalement terminé deuxième ce samedi derrière l’Équatorien Richard Carapaz. Wout Van Aert s’est exprimé après sa médaille d’argent glanée au Japon.

Wout Van Aert débarquait à Tokyo en totale confiance après ses trois victoires d’étape sur le Tour de France il y quelques jours. Le cycliste belge prenait place ce samedi pour la course olympique avec le costume de favori. Cependant, Wout Van Aert n’aura pas pu faire mieux qu’une deuxième place au Japon derrière l’intouchable équatorien Richard Carapaz. Le Belge se contentera donc d’un podium devant Tadej Pogacar et d’une médaille d’argent aux JO, une première pour lui. En sortie de course, Wout Van Aert s’est exprimé sur sa journée plutôt réussie.

« Le meilleur a gagné et je suis content de cette médaille »