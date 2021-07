Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Tadej Pogaçar s’enflamme pour son nouveau sacre !

Publié le 18 juillet 2021 à 21h35 par T.M.

C’est désormais officiel, Tadej Pogaçar a remporté le Tour de France 2021, son deuxième consécutif. Et forcément, sur le podium, le Slovène avait le sourire.

Le règne de Tadej Pogaçar ne fait que commencer sur le Tour de France. A seulement 22 ans, le Slovène a remporté sa deuxième Grande Boucle, après avoir déjà ramené le maillot jaune sur les Champs-Elysées l’année dernière. Après 3 semaines de compétition dominées de bout en bout, Pogaçar a montré qu’il était bien le cycliste le plus fort du peloton ne laissant que quelques miettes à ses prétendants. Et si cela ne faisait aucun doute ces derniers jours, le coureur de l’équipe UAE-Emirates a été consacré ce dimanche.

« C'est la juste récompense après tout le travail que j'ai accompli »