Cyclisme

Cyclisme : Pogacar s'enflamme pour sa médaille aux JO !

Publié le 24 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

La première épreuve de cyclisme des JO de Tokyo se déroulait ce samedi. Tadej Pogacar faisait évidemment partie des grandissimes favoris.

Auréolé d'un deuxième sacre au Tour de France, Tadej Pogacar arrivait aux Jeux Olympiques en pleine confiance. Certes, l'épreuve du cyclisme sur route s'apparente davantage à une performance sportive qu'à une compétition stratégique, comme peut l'être la Grande Boucle, mais les exploits du Slovène en faisait l'un des favoris. Pogacar n'a pas déçu en obtenant la médaille de bronze derrière Richard Carapaz et Wout Van Aert.

Pogacar satisfait de sa performance