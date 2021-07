Cyclisme

Cyclisme : Pogacar, Bernal... Romain Bardet se prononce sur la concurrence au Tour d'Espagne !

Publié le 27 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Après avoir fait l'impasse sur le Tour de France et les Jeux Olympiques, Romain Bardet arrive avec l'ambition de réaliser un bon Tour d'Espagne. La compétition se déroulera du 14 août au 5 septembre.

Romain Bardet se fait discret sur les routes depuis plusieurs mois. Pendant que Tadej Pogacar assommait le Tour de France, le Français était lui en Autriche afin de se préparer en vue du Tour d'Espagne, l'un des objectifs majeurs de la saison de Bardet. Le grimpeur avait également fait le choix de en pas participer aux Jeux Olympiques. Officiellement, le coureur de la formation DSM affirme ne pas se rendre à la Vuelta pour le classement général, mais pour remporter un maximum d'étapes. Pour autant, alors que des gros noms devraient prendre part à la course, Romain Bardet pourrait bien être tenté de lutter avec les meilleurs dans les cols espagnols.

« Normalement, Tadej Pogacar n’y sera pas : ça, déjà, c’est une première bonne nouvelle »