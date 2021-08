Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet affiche ses ambitions pour la suite de la Vuelta !

Publié le 24 août 2021 à 10h35 par La rédaction

Alors qu’il était parti pour se mêler à la lutte pour le classement général, Romain Bardet a chuté lourdement dès la première semaine. Il vise désormais une victoire d’étape.

Plombé par une chute lors de la 5ème étape de la Vuelta, Romain Bardet a revu ses ambitions légèrement à la baisse. Pour son retour à la compétition, le grimpeur de la Team DSM avait pour objectif de jouer le classement général et d’accrocher une belle place dans le Top 10. Mais diminué par sa chute, il va maintenant chasser les étapes et aller à l’avant de la course pour viser un succès, sans griller de cartouches.

« Je ne veux pas être le mec qui se retrouve huit fois devant et qui fait six fois placé »