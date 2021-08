Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet dresse un premier bilan de la Vuelta !

Publié le 23 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Après 9 jours de course, Romain Bardet, qui a lourdement chuté, compte profiter et saisir les opportunités malgré la fatigue.

La première semaine n’a pas été de tout repos pour Romain Bardet. De retour à la compétition après une longue absence, le nouveau coureur de la Team DSM a réalisé un très bon contre-la-montre lors de la première étape du Tour d’Espagne avant de progressivement rentrer dans le rang. Mais le fait le plus marquant est survenu lors de la 5ème étape lorsque le grimpeur français a subi une chute très violente. Mais finalement plus de peur que de mal pour Bardet qui a pris la décision de continuer cette Vuelta.

« Maintenant, dès que je vois une opportunité de jouer la victoire, j'y vais à fond »