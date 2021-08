Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet se réjouit de son début de Vuelta !

Publié le 16 août 2021 à 10h35 par La rédaction

De retour à la compétition, Romain Bardet s’est montré satisfait après la première étape de la Vuelta.

Romain Bardet a commencé la Vuelta plein d’ambitions. Après avoir fait l’impasse sur le Tour de France et les Jeux Olympiques, le coureur de la Team DSM s’est préparé pour réaliser un Tour d’Espagne conforme aux attentes. Et alors que la première étape lui promettait l’horreur avec un contre-la-montre, l’ancien coureur d’AG2R La Mondiale n’a finalement terminé que 17 secondes derrière Primoz Roglic. De quoi lui donner une bonne dose de confiance.

« On espère que ça va continuer, prendre la course au jour le jour et chasser des étapes »