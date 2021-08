Cyclisme

Cyclisme : Après le Tour et les JO, Guillaume Martin vise la Vuelta !

Publié le 10 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Après avoir enchaîné le Tour de France et les Jeux Olympiques, Guillaume Martin s'apprête à disputer le Tour d'Espagne. Bien reposé, le Français affiche ses ambitions.

Guillaume Martin va se remettre en selle. La formation Cofidis a dévoilé les coureurs qui participeront au Tour d'Espagne qui aura lieu du 14 août au 5 septembre prochain. Sans surprise, Guillaume Martin sera de la partie en tant que leader de son équipe. Après avoir terminé 8ème du Tour de France et 27ème aux Jeux Olympiques de Tokyo, le Français aborde la Vuelta avec l'ambition de jouer les premiers rôles. Pour rappel, Guillaume Martin avait terminé meilleur grimpeur lors de la précédente édition.

« Un top 10 et au passage viser une victoire d'étape »