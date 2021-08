Cyclisme

Cyclisme : La grande annonce de Pogaçar pour la Vuelta !

Publié le 5 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Auteur d'une saison admirable avec en point d'orgue la victoire au Tour de France, Tadej Pogacar a pris la décision de ne pas disputer le Tour d'Espagne.

Quelle saison pour Tadej Pogacar ! A 22 ans, le Slovène a remporté le Tour de France pour la deuxième fois d'affilée, en écrasant la concurrence avec plus de 5 minutes d'avance sur son dauphin. Outre la Grande Boucle , Pogacar a également remporté Liège-Bastone-Liège, le tour des Emirats Arabes Unis, le Tirreno-Adriatico 2021 et le Tour de Slovénie le tout en 2021. Un palmarès gargantuesque qui lui a permis de prendre la première place du classement mondial individuel UCI.

Pogacar forfait pour le Tour d'Espagne