Cyclisme

Cyclisme : L'inquiétude de Romain Bardet pour la Vuelta !

Publié le 8 août 2021 à 13h35 par La rédaction

Déjà absent du Tour de France et des Jeux Olympiques, Romain Bardet fait son retour sur le Tour de Burgos avec en ligne de mire la Vuelta. Mais une blessure pourrait bien tout gâcher.

2021 est décidément une année rude pour Romain Bardet. Le cycliste français n'a en effet pas participé au Tour de France ni aux Jeux Olympiques. Un véritable crève-coeur pour le membre de l'équipe DSM, vainqueur du maillot à pois de meilleur grimpeur lors de la Grande Boucle 2019. Bardet faisait néanmoins son retour à la compétition pour le tour de Burgos en Espagne où il a d'ailleurs remporté la 3e étape. Avec en ligne de mire le Tour d'Espagne.

Blessé, Bardet pourrait déclarer forfait