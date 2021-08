Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot était prêt à prendre une décision fracassante !

Publié le 13 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Après une période compliquée, Thibaut Pinot regarde devant lui, sans se poser de questions. Et pourtant, cela était loin d'être gagné puisque le Français était au fond du trou.

Bientôt de retour à la compétition sur le Tour du Limousin, Thibaut Pinot sort de moments pénibles à cause de douleurs au dos, ce qui l'a obligé à rester au repos pendant 4 mois. Si cela a été long, le Français retrouve aujourd'hui espoir. Ce qui était loin d'être gagné. Un temps résigné, le coureur de la Groupama-FDJ ne s’apitoie plus sur son sort et regarde l’avenir avec détermination, comme il l’a avoué rapporté par L’Équipe .

« En mai-juin, je ne pensais pas reprendre la compétition »