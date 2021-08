Cyclisme

Cyclisme : L'amusante confidence de Pinot sur l'arrivée de Messi au PSG !

Publié le 13 août 2021 à 10h35 par La rédaction

Fan inconditionnel du PSG, Thibaut Pinot a donné son ressenti sur la venue de Messi à Paris et à l’occasion de son retour à la compétition.

Après quatre mois sans compétition, Thibaut Pinot va de nouveau remonter sur le vélo pour disputer le Tour du Limousin. Le coureur se concentre désormais sur les classiques italiennes à venir, lui qui a fait l’impasse cette année sur le Tour de France puis sur les Jeux Olympiques. Mais Pinot a dû également suivre une autre actualité sportive de très près… Fervent supporter du PSG, le grimpeur de la formation Groupama-FDJ n’a pas échappé à la question sur le sujet du moment : Lionel Messi.

« C'est une grande nouvelle d'avoir Messi à Paris »