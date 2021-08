Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet affiche ses ambitions pour la Vuelta !

Publié le 14 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Romain Bardet sait qu’il sera attendu sur les routes escarpées du Tour d’Espagne et s’est préparé en conséquence.

Remporter des étapes, c’est l’objectif que s’est fixé Romain Bardet avant le grand départ du Tour d’Espagne. Le nouveau coureur de la Team DSM qui n’a pas participé au Tour de France et aux Jeux Olympiques arrive en bonne forme sur la Vuelta après un très bon Giro et de belles perspectives observées lors du Tour de Burgos. L’ancien grimpeur de AG2R La Mondiale s’est préparé pour être d’attaque lors de la Vuelta et compte le montrer lors d’une course qui s’annonce très ouverte.

« Je crois que je ne me suis jamais autant entraîné que lors de ses six dernières semaines »