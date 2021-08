Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot se réjouit de son état de forme !

Publié le 20 août 2021 à 10h35 par La rédaction

Arrivé sur le Tour du Limousin plein d’incertitudes, Thibaut Pinot commence à retrouver des sensations.

Il n’est pas leader du classement général ni vainqueur d’étape, mais à l’issue du troisième jour de course, Thibaut Pinot peut être heureux. Il est devenu le nouveau leader du classement du meilleur grimpeur du Tour du Limousin. Une belle satisfaction pour le coureur de la formation Groupama-FDJ. Porteur du maillot à pois au départ de la 4ème étape, Pinot va tout faire pour le conserver, lui qui se sent fatigué par la dureté de l’épreuve mais rassuré par son niveau de forme.

« Je suis donc bien fatigué, mais j'étais aussi venu pour ça »