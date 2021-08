Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot se dévoile avant son retour à la compétition !

Publié le 16 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Thibaut Pinot se présente sur le Tour du Limousin avec la ferme intention de réaliser de belles performances.

Tout comme Romain Bardet qui a fait son retour à la compétition lors du Tour d’Espagne, c’est un autre grimpeur français qui est prêt à se remettre en selle. Thibaut Pinot va en effet participer au Tour du Limousin après ses problèmes de dos qui ne l’ont jamais vraiment quittés. Et le coureur de la Groupama-FDJ sait que cette course le poussera dans ses retranchements et se sent prêt à y laisser des plumes.

« Je m’attends à souffrir, c’est ce dont j’ai besoin »