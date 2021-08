Cyclisme

Cyclisme : Primoz Roglic affiche sa confiance pour la Vuelta !

Publié le 15 août 2021 à 10h35 par La rédaction

Si son compatriote Tadej Pogacar attire toute la lumière, Primoz Roglic n'a pas dit son dernier mot. La preuve avec de début de tour d'Espagne.

Tadej Pogacar doit être un véritable poison pour Primoz Roglic. Après lui avoir ravi au finish le Tour de France 2019, le petit phénomène slovène a remporté la Grande Boucle en 2020 et la médaille de bronze aux Jeux Olympiques 2021. Deux performances qui feraient presque oublier Roglic. Le Slovène a pourtant remporté une médaille d'or au contre-la-montre individuel aux JO de Tokyo.

Roglic fier de ses débuts à la Vuelta