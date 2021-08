Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot confiant pour l’avenir !

Publié le 18 août 2021 à 22h35 par La rédaction

Thibaut Pinot a bien débuté le Tour du Limousin et prédit un bel avenir à lui-même et à son équipe.

Son retour était attendu et il se passe plutôt bien. Thibaut Pinot s’est aligné sur le Tour du Limousin avec succès pour l’instant car même s’il n’a pas gagné d’étape, le grimpeur français a réussi à se placer. Lors de la 2ème étape, il se trouvait dans le groupe de favoris avant que 6 coureurs ne s’extirpent pour aller se jouer la victoire. Et parmi eux, le Suisse Sebastien Reichenbach, coéquipier de Pinot au sein de la formation Groupama-FDJ, qui a finalement terminé 4ème. Et selon le Français, c’est très encourageant pour la suite.

«On sera encore dans le match»