Cyclisme : Thibaut Pinot fait le point après son retour à la compétition !

Publié le 18 août 2021 à 10h35 par La rédaction

Près de quatre mois après sa dernière course, Thibaut Pinot a fait son retour sur les routes pour le début du Tour du Limousin mardi. Heureux de revenir à la compétition, le Français estime tout de même avoir encore beaucoup de travail pour retrouver son meilleur niveau.

Les fans de cyclisme attendaient depuis un moment le retour de Thibaut Pinot. Le coureur de la formation Groupama-FDJ était en effet absent des routes depuis pratiquement quatre mois. Le Français s'était mis en retrait afin de soigner son dos douloureux. De ce fait, Thibaut Pinot n'avait pas pu participer au Tour de France, au Giro ou encore aux Jeux Olympiques. C'est sur le Tour du Limousin que le chouchou du public français a fait son retour à la compétition.

« Il me manque quand même un bon petit truc pour jouer avec les meilleurs »