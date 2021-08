Cyclisme

Cyclisme : Roglic s'enflamme après la 9ème étape de la Vuelta !

Publié le 22 août 2021 à 23h35 par La rédaction mis à jour le 22 août 2021 à 23h37

Premier du général sur la Vuelta, Primoz Roglic a conforté son avance ce dimanche. Après cette 9ème étape, le Slovène s’est satisfait de son Tour d’Espagne et attend impatiemment la suite.

Quelques semaines après son abandon sur le Tour de France, Primoz Roglic a relancé la machine. Médaillé d’or aux Jeux Olympiques, le coureur slovène est de retour à son meilleur niveau, et il le prouve sur la Vuelta. Premier au général, Roglic a fini la 9ème étape en seconde place et conserve son maillot rouge. Après la course, Primoz Roglic est revenu sur cette journée difficile où il a su faire le dos rond pour garder son avance.

«J’attends les prochaines étapes avec envie»