Cyclisme : L’énorme déception de Guillaume Martin après sa chute…

Publié le 19 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Venu en Espagne pour réaliser un bon classement général sur la Vuelta, Guillaume Martin va devoir revoir ses objectifs après sa chute lors de la 5ème étape. De quoi lui laisser un goût amer…

Après des Jeux Olympiques décevants, Guillaume Martin débarquait sur la Vuelta avec l’objectif de réaliser un bon classement général. Mais après seulement cinq étapes, le 8ème du dernier Tour de France a dû revoir ses ambitions à la baisse. En plein cœur du peloton, Guillaume Martin est tombé, ce qui lui a causé un retard de plus de deux minutes, impossible à combler face au vent. Un jour après cette chute, Martin est revenu sur les faits.

«J’étais assez énervé hier soir parce qu’il n’y avait aucune raison de chuter»