Cyclisme : Alaphilippe annonce déjà la couleur pour les prochains Mondiaux !

Publié le 27 septembre 2021 à 12h35 par T.M.

Ce dimanche, Julian Alaphilippe a remporté son deuxième titre de champion du monde d’affilée. Et le Français ne dit déjà pas non à un troisième maillot arc-en-ciel.

L’année dernière, à Imola, Julian Alaphilippe avait réalisé l’un de ses plus grands rêves en étant sacré champion du monde. Tout au long de la saison, le Français a ainsi été porté par son maillot arc-en-ciel et cette belle histoire ne va pas s’arrêter maintenant. En effet, ce dimanche, en Belgique, Alaphilippe remettait son titre de champion du monde en jeu. Et après de nombreuses attaques pour faire craquer les favoris, le coureur de 29 ans a fait parler ses qualités de puncheur pour aller chercher un deuxième maillot arc-en-ciel.

« Jamais deux sans trois »