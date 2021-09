Cyclisme

Cyclisme : L'énorme joie de Julian Alaphilippe après son sacre !

Publié le 26 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Ce dimanche, Julian Alaphilippe est devenu pour la deuxième fois d'affilée champion du Monde. Comblé, le cycliste tricolore a fait passer un message très fort.

Julian Alaphilippe a réalisé une course monstrueuse à Louvain, en Belgique. Il y a un an, le Français avait créé l'exploit à Imola, en partant à 12km de l'arrivée pour aller s'imposer en solitaire devant Wout Van Aert et Marc Hirschi. Ce dimanche, le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step a remis le couvert, en s'imposant devant Dylan Van Baarle et Michael Valgren, et a décroché son deuxième maillot arc-en-ciel d'affilée. Fou de joie, Julian Alaphilippe a tenu à remercier les hommes de Thomas Voeckler pour leur travail tactique et acharné.

« C'est vraiment un rêve qui s'est réalisé pour moi »