Cyclisme : Les mots forts de Julian Alaphilippe sur le maillot de champion du monde !

Publié le 25 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Si Julian Alaphilippe espère renouveler l’expérience de l’année dernière en devant à nouveau champion du monde, il avoue que le maillot arc-en-ciel rajoute une énorme pression difficile à contenir.

Il y a près d’un an, Julian Alaphilippe devenait champion du monde à Imola. Le Français attaquait à 12 kilomètres de l’arrivée pour aller s’imposer en solitaire devant Wout Van Aert et Marc Hirschi. À Louvain en Belgique, le puncheur de la formation Deceuninck-Quick Step espère pouvoir rééditer cette performance même s’il sait ne pas se trouver dans des conditions optimales. Il fera tout pour garder ce maillot arc-en-ciel mais s’il venait à le perdre, il ne le vivrait pas comme un échec tellement la pression sur ses épaules fut forte cette saison.

«Je sais que cette même étape du Tour de Grande-Bretagne, sans le maillot, je l'aurais certainement gagnée»