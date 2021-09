Cyclisme

Cyclisme : L'énorme sortie d'Alaphilippe après son sacre !

Publié le 26 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Ce dimanche, Julian Alaphilippe a obtenu son deuxième maillot arc-en-ciel d'affilée. Dans le dur dans les derniers kilomètres, le cycliste tricolore a fait passer un message fort aux Belges.

La rivalité entre les Français et les Belges n'existe pas qu'au football, elle existe également dans le cyclisme. Un an après son titre de champion du Monde à Imola, Julian Alaphilippe a réussi à conserver son maillot arc-en-ciel, ce dimanche, à Louvain, en Belgique. Le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step s'est imposé en solitaire devant Dylan Van Baarle et Michael Valgren. Après avoir battu Wout Van Aert il y a un an, Julian Alaphilippe a tenu à remercier les Belges pour sa victoire.

« Les Belges n'avaient pas des mots très sympas. Je les en remercie, ça m'a servi ! »