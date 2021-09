Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe raconte les dessous de sa fin de course !

Publié le 26 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Ce dimanche, Julian Alaphilippe a créé l'exploit en remportant son 2ème titre de champion du Monde à Louvain, en Belgique. Après la course, le cycliste français a raconté comment il avait réussi à s'imposer.

Il y a un an, Julian Alaphilippe, coureur de la formation Deceuninck-Quick Step, avait réussi à gagner son premier maillot arc-en-ciel en attaquant à 12 km de l'arrivée pour aller s'imposer en solitaire devant Wout Van Aert et Marc Hirschi. Ce dimanche, Julian Alaphilippe a réédité le même exploit en gagnant devant Dylan Van Baarle et Michael Valgren. Le coureur de la sélection de Thomas Voeckler a gagné au mental et grâce à ses coéquipiers.

« Je ne pensais pas que je serais capable de tenir jusqu'au bout »