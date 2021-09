Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe ne cache pas ses ambitions pour les Mondiaux !

Publié le 25 septembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Un an après, Julian Alaphilippe remet son titre de champion du Monde en jeu. Le cycliste français est prêt à reconquérir le maillot arc-en-ciel.

Julian Alaphilippe va-t-il refaire le coup de la saison dernière ? C'est une question dont tous les passionnés de vélo se posent. L'année dernière, le coureur français avait créé l'exploit à Imola, en attaquant à 12 kilomètres de l'arrivée pour aller s'imposer en solitaire devant Wout Van Aert et Marc Hirschi. Cette saison, le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step remettra son titre en jeu à Louvain, en Belgique. Julian Alaphilippe est prêt pour ce nouveau défi.

« On va juste donner le maximum. »