Cyclisme

Cyclisme : L’anecdote amusante de Thomas Voeckler sur Julian Alaphilippe !

Publié le 27 septembre 2021 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 27 septembre 2021 à 9h38

Julian Alaphilippe est devenu champion du monde pour la deuxième fois consécutive. Le sélectionneur de l’Équipe de France était très satisfait et a avoué que le coureur français avait quelque peu choisi sa tactique.

Julian Alaphilippe remettait son titre de champion du monde en jeu à Louvain en Belgique. Et le coureur français n’a pas failli. À. 17 kilomètres de l’arrivée, Julian Alaphilippe a attaqué et pris ses distances par rapport au groupe de favori. Après une échappée solitaire, le coureur de la Deceuninck-Quick Step s’est imposé devant Dylan van Baarle et Michael Valgren. Jamais un Français n’était parvenu à conserver son maillot arc-en-ciel.

« Il a voulu savoir alors s'il devait attaquer et je lui ai demandé d'attendre. Il a bien fait de ne pas m’écouter »