Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe futur vainqueur du Tour de France ? La réponse de Jalabert !

Publié le 30 septembre 2021 à 13h35 par A.M.

Double Champion du monde, Julian Alaphilippe n'a toutefois pas les qualités nécessaires pour remporter une course de trois semaines comme l'explique Laurent Jalabert.

Dimanche, Julian Alaphilippe a réussi l'exploit de conserver son titre de Champion du monde. Pour la seconde année de suite, le coureur de la Deceuninck-Quick Step portera le maillot Arc-en-ciel. Une performance rare dans l'histoire du cyclisme, et même unique pour un Français. Par conséquent, tout le monde se prend à rêver de voir Julian Alaphilippe succéder à Bernard Hinault, dernier vainqueur français du Tour de France, et mettre fin à une attente de 36 ans. Mais Laurent Jalabert à dû mal à y croire compte tenu des caractéristiques de Julian Alaphilippe.

«Pour aller chercher la victoire sur trois semaines, il lui faudrait courir un peu à contre-courant»