Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe répond à Thomas Voeckler !

Publié le 29 septembre 2021 à 13h35 par A.M.

Après le titre de champion du monde de Julian Alaphilippe, Thomas Voeckler révélait lui avoir conseillé de ne pas attaquer. Le pilote Deceuninck-Quick Step confirme cette anecdote.

Durant la course des Championnats du monde, une image a largement été commentée. En effet, à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, Julian Alaphilipe s'est porté à la voiture de l'équipe de France afin de discuter avec Thomas Voeckler. « Il a voulu savoir alors s'il devait attaquer et je lui ai demandé d'attendre. Il a bien fait de ne pas m'écouter, mais ce n'était pas prévu d'attaquer à 17 bornes de l'arrivée. Je n'y crois toujours pas, ce n'était pas vraiment jouable en solo si loin. Mais il l'a fait », révélait alors le sélectionneur de l'équipe de France. Une version confirmée par Julian Alaphilippe.

Alaphilippe a couru à l'instinct