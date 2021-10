Cyclisme

Cyclisme : La déception de Peter Sagan après Paris-Roubaix !

Publié le 3 octobre 2021 à 22h35 par La rédaction

Après 900 jours d'absence, Paris-Roubaix faisait son grand retour, avec pour particularité cette année de se dérouler en automne et non au printemps. Après une course dantesque, Peter Sagan s'est livré sur sa performance.

L'Enfer du Nord portait bien son nom ce dimanche. Après 900 jours d'absence en raison de la crise sanitaire, Paris-Roubaix a de nouveau eu lieu avec, cette fois-ci, en prime, des conditions dantesques. Pour la première fois depuis 20 ans, la course s'est en effet déroulée sous une pluie battante, provoquant ainsi des chemins boueux sur les secteurs pavés. Vainqueur en 2018 de la reine des classiques, Peter Sagan n'a rien pu faire face au vainqueur Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious). Une déception pour le Slovaque, qui disputait sa dernière course sous les couleurs de la formation BORA-hangrohe, où il évoluait depuis 5 ans.

« La clé était de survivre jusqu'à la ligne d'arrivée »