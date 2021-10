Cyclisme

Cyclisme : Le terrible constat du clan Alaphilippe sur ses chances à Paris-Roubaix...

Publié le 1 octobre 2021 à 10h35 par A.M.

Alors que Julian Alaphilippe brille sur les épreuves à un jour, son absence à Paris-Roubaix interpelle. Mais Franck Alaphilippe, son cousin et entraîneur, justifie cette impasse.

Double Champion du monde, Julian Alaphilippe brille depuis plusieurs années sur les classiques et les courses à un jour. Triple vainqueur de la Flèche Wallonne et également couronné à la Classique Saint-Sébastien en 2018 à lors de Milan San Remo en 2019, le coureur de la Deceuninck-Quick Step a également répondu présent lors des étapes du Tour de France aux allures de classiques. Et pourtant, le Français ne sera pas présent au départ de Paris-Roubaix dimanche. Une nouvelle absence qui surprend le grand public. Pourquoi le meilleur coureur du monde sur les courses à un jour ne dispute pas la classique la plus prestigieuse ? Franck Alaphilippe, son cousin et entraîneur, explique que le profil de Paris-Roubaix ne correspond pas aux qualités du double champion du monde.

«Il lui faudrait au moins six ou sept kilos de plus»