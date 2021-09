Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe était prêt à un incroyable sacrifice aux Championnats du monde !

Publié le 29 septembre 2021 à 11h35 par A.M.

Bien qu'il ait conservé son maillot arc-en-ciel, pendant la course, Julian Alaphilippe a clairement envisagé de se mettre au service de Florian Sénéchal.

Dimanche, Julian Alaphilippe a réussi l'exploit unique dans le cyclisme français de conserver son titre de Champion du monde. Pour la seconde année de suite, le coureur de la Deceuninck-Quick Step étrennera donc le maillot arc-en-ciel. Et pourtant, c'était loin d'être gagné. Et pour cause, le profil du parcours ne semblait pas parfaitement convenir à ses qualités de puncheur et alors qu'il était présent dans le groupe des favoris à une vingtaine de kilomètres, Julian Alaphilippe a envisagé une stratégie bien différente que son attaque décisive à 17km de l'arrivée.

Alaphilippe était prêt à se mettre au service de Sénéchal