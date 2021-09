Cyclisme

Cyclisme : Cette grande annonce sur les prochains défis d’Alaphilippe !

Publié le 27 septembre 2021 à 16h35 par T.M.

Tout juste auréolé d’un deuxième titre de champion du monde, Julian Alaphilippe va continuer à aller cherche les victoires de prestige. Son manager en a d’ailleurs dit plus sur les objectifs du France.

Et une ligne de plus au palmarès de Julian Alaphilippe ! Alors que le Français pouvait déjà se vanter d’avoir été sacré champion du monde en 2020, il peut désormais se targuer d’être double champion du monde. En effet, ce dimanche, en Belgique, le coureur de la Deceuninck-Quick Step a réussi à conserver son maillot arc-en-ciel. Et maintenant ? A 29 ans, Alaphilippe a encore plein d’ambitions. Bien qu’il ne devrait pas être au départ de Paris-Roubaix, le Français reste visiblement très attiré par les grandes courses d’un jour comme l’a assuré son manager, Patrick Lefévère.

« Il veut gagner des Monuments »