Cyclisme

Cyclisme : Thomas Voeckler optimiste avant les championnats du monde !

Publié le 25 septembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que les Championnats du monde se profilent, l’Équipe de France a un statut d’outsider. Le sélectionneur Thomas Voeckler affiche de la confiance avant cette course.

A la veille des Championnats du monde, l’Équipe de France peut nourrir de belles ambitions en Belgique. La principale force de frappe se nomme bien évidemment Julian Alaphilippe. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step remet son maillot arc-en-ciel en jeu. Et Thomas Voeckler a composé une équipe capable de parfaitement l’épauler avec notamment Florian Sénéchal ou Rémi Cavagna. Le sélectionneur de l’Équipe de France s’est exprimé sur la course de demain et parait confiant.

« Ce qui me ferait chier, c'est qu'il y en est un d'entre nous qui ait des regrets »