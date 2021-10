Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe est interpellé pour Paris-Roubaix !

Publié le 1 octobre 2021 à 12h35 par La rédaction

Thierry Gouvenou, directeur de Paris-Roubaix, évoque l'absence de Julian Alaphilippe pour la reine des Classiques.

Double champion du monde, Julian Alaphilippe sera pourtant le grand absent de Paris-Roubaix dimanche. Un choix qui peut surprendre compte tenu du fait que le Français brille sur les Classiques et les courses d'un jour. Mais le profil de Paris-Roubaix ne convient pas au profil du coureur de la Deceuninck-Quick Step comme l'a expliqué Franck Alaphilippe, son cousin et entraîneur. « C’est le problème numéro un de Julian. Julian pèse au mieux 61 kg et ce serait un handicap pour rejoindre Roubaix. Il lui en faudrait au moins six ou sept de plus », explique-t-il. Un avis partagé par l'organisateur de l'épreuve.

«Je ne lui conseillerais pas forcément»