Cyclisme

Cyclisme : Pogaçar, Tour de Lombardie… Les confidences d’Alaphilippe !

Publié le 10 octobre 2021 à 12h35 par T.M.

Alors que Julian Alaphilippe avait à coeur de bien terminer sa saison sur le Tour de Lombardie, c’est finalement Tadej Poçacar qui s’est imposé. Et pour le champion du monde, il a manqué un petit truc…

Pour sa dernière course de 2021, Julian Alaphilippe rêvait d’un sacre sur le Tour de Lombardie. Avec son maillot arc-en-ciel sur les épaules, le champion du monde envisageait une victoire sur ce Monument, mais la concurrence était terrible. Et c’est finalement Tadej Pogaçar, double vainqueur du Tour de France, qui a été le plus fort sur ce Tour de Lombardie. Le Slovène a fait forte impression et même Alaphilippe n’a pas pu suivre l’attaque du futur vainqueur de ce Tour de Lombardie.

« Il m'a manqué un brin de confiance »