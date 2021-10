Cyclisme

Cyclisme : Après les Mondiaux, Alaphilippe affiche ses ambitions !

Publié le 6 octobre 2021 à 11h35 par T.M.

Après son deuxième titre de champion du monde, Julian Alaphilippe va faire son retour à la compétition avec pour objectif de bien figurer sur le Tour de Lombardie.

Et de deux pour Julian Alaphilippe ! L’année dernière, le Français avait réalisé son rêve en étant sacré champion du monde à Imola. Un maillot arc-en-ciel que le coureur de la Deceuninck-Quick Step va continuer à porter. En effet, il y a quelques jours, en Belgique, Alaphilippe a encore fait parler ses qualités de puncheur pour s’imposer en solitaire lors des Mondiaux et pour conserver ainsi son titre. Le coureur de 29 ans va donc continuer de porter son maillot distinctif et désormais, de nouveaux défis s’offrent à lui.

« Je suis en forme »