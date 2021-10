Cyclisme

Cyclisme : Chris Froome rêve toujours du Tour de France !

Publié le 12 octobre 2021 à 14h35 par T.M.

Déjà quadruple vainqueur du Tour de France, Chris Froome ne lâche pas son rêve de ramener un 5ème maillot jaune sur les Champs-Elysées.

Pendant plusieurs années, Chris Froome a dominé le planète cyclisme. En effet, le Britannique a écoeuré la concurrence pour s’imposer à 4 reprises sur le Tour de France en 2013, 2015, 2016 et 2017. Aujourd’hui, le coureur de l’équipe Israël Start-Up Nation fait donc partie du cercle fermé des quadruples vainqueurs de la Grande Boucle, mais Froome rêve plus grand et n’a pas caché sa volonté de remporter un 5ème Tour de France. Et malgré son niveau actuelle et ses 36 ans, l’envie est toujours là.

Froome est motivé !