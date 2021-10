Cyclisme

Cyclisme : Eddy Merckx adoube Pogacar pour sa succession !

Publié le 11 octobre 2021 à 23h35 par La rédaction

À 23 ans, Tadej Pogacar compte déjà deux victoires sur le Tour de France et autant de classiques à son actif. La légende Eddy Merckx a estimé que le Slovène pouvait aisément le dépasser au niveau du palmarès.

Tadej Pogacar serait-il le nouveau Cannibale ? C'est Eddy Merckx en personne qui a récemment accepté d'être comparé au Slovène. À seulement 23 ans, le coureur de la formation UAE Emirates a déjà un palmarès bien rempli, comprenant entre autres deux Tours de France, Liège-Bastogne-Liège et dernièrement le Tour de Lombardie. Au même âge, Eddy Merckx, considéré comme l'un des plus grands cyclistes de tous les temps, n'avait pas encore autant triomphé. Pour le Belge aujourd'hui âgé de 76 ans, Tadej Pogacar est bien parti pour lui succéder.

« Je pense qu'il peut faire mieux que moi sur certaines courses »