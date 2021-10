Cyclisme

Cyclisme : Thibaut Pinot annonce la couleur pour le Tour de Lombardie !

Publié le 8 octobre 2021 à 14h35 par T.M.

Ce samedi, le peloton prendra le départ du Tour de Lombardie. Alors que Thibaut Pinot sera de la partie, ça sera pour jouer les coéquipiers de service.

L’un des derniers grands rendez-vous de la saison de cyclisme se tient ce samedi. Considéré comme l’une des courses les plus mythiques, le Tour de Lombardie accueillera certains des meilleurs coureurs du peloton ce samedi. Qui succèdera à Jakob Fuglsang ? Les prétendants à la victoire finale sont nombreux, à commencer par Julian Alaphilippe et son maillot de champion du monde. En revanche, Thibaut Pinot ne viendra pas pour la victoire finale.

« Je serai là pour aider David »