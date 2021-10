Cyclisme

Cyclisme : Marc Madiot envoie un message fort à Julian Alaphilippe !

Publié le 2 octobre 2021 à 16h35 par A.M.

A la veille de Paris-Roubaix, l'absence de Julian Alaphilippe continue de faire parler. Marc Madiot est par exemple persuadé que le Français peut s'imposer sur les pavés.

Double Champion du monde, Julian Alaphilippe est considéré comme l'un des meilleurs coureurs sur les courses à un jour. Spécialiste des classiques, le coureur de la Deceuninck-Quick Step ne prend pourtant pas le départ de Paris-Roubaix, la plus prestigieuse des classiques. Et pour cause, Franck Alaphilippe se montrait lucide concernant les chances de victoire de l'homme au maillot Arc-en-ciel. « C’est le problème numéro un de Julian. Julian pèse au mieux 61 kg et ce serait un handicap pour rejoindre Roubaix », confiait le cousin et entraîneur de Julian Alaphilippe. Cependant, Marc Madiot, patron de l'équipe FDJ, ne partage pas cet avis.

«Quand on voit à quel niveau joue Alaphilippe, il peut gagner le jour où il prend le départ»