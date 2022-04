Cyclisme

Cyclisme : Le clan Alaphilippe annonce la couleur pour le Tour de France !

Publié le 26 avril 2022 à 12h35 par Thibault Morlain

Suite à la grosse chute de Julien Alaphilippe à Liège-Bastogne-Liège, l’incertitude plane sur la suite de sa saison et notamment le Tour de France. Son entourage en a dit plus sur le sujet.

Ayant subi une terrible chute sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe va aujourd’hui devoir panser ses plaies. Avec deux côtes cassées, une fracture de l’omoplate et un pneumothorax, le champion du monde va être éloigner des courses pendant un certain temps. Mais jusqu’à quand ? Avec cette blessure d’Alaphilippe, la suite de son programme pour la saison et remis en question et l’incertitude plane ainsi concernant sa participation au Dauphiné et au Tour de France.

« Je suis très optimiste pour la suite de la saison »