Cyclisme

Cyclisme : Le terrible récit de Bardet sur Julian Alaphilippe !

Publié le 26 avril 2022 à 10h35 par Thibault Morlain

Présent aux côtés de Julian Alaphilippe après sa terrible chute sur Liège-Bastogne-Liège, Romain Bardet a eu très peur pour le champion du monde.

Placé parmi les favoris de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe n’a finalement pas pu aller au bout de la course. En effet, le champion du monde a été pris dans une terrible chute dans le peloton. Et pour le Français, cela a été sévère avec deux côtes cassées, un pneumothorax ainsi qu’une fracture de l’omoplate. Les images de cette chute d’Alaphilippe ont fait froid dans le dos, surtout pour Romain Bardet, qui était aux premières loges pour aider son compatriote qui était alors pleine détresse dans le ravin.

« J'avais l'impression qu'il allait rester là, tout seul, pour toujours »