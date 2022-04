Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe annonce la couleur pour la Flèche Wallone !

Publié le 20 avril 2022 à 9h35 par T.M.

Vainqueur en 2018, 2019 et 2021 de la Flèche Wallone, Julian Alaphilippe va tenter d’aller chercher une 4ème victoire sur la Classique. Un grand rendez-vous sur lequel s’est prononcé le champion du monde.

Cette saison, Julian Alaphilippe s’est préparé pour arriver en forme pour les Classiques ardennaises. Et elles arrivent pour le champion du monde. En effet, ce mercredi, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl est au départ de la Flèche Wallone. Un rendez-vous qui lui a particulièrement réussi ces dernières années, puisqu’il a remporté 3 des 4 dernières éditions, en 2018, 2019 et 2021. Alaphilippe tentera donc de conserver son bien sur la Flèche Wallone, mais il sait que cela ne sera pas simple étant donné la concurrence.

« C’est légitime d’être parmi les grands favoris »