Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe donne de ses nouvelles après sa grosse chute !

Publié le 14 avril 2022 à 10h35 par T.M.

Ce mercredi, Julian Alaphilippe a sévèrement chuté sur la Flèche Brabançonne. Mais visiblement, rien de mal pour le champion du monde.

Dans l’optique de se préparer au mieux pour Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe était au départ de la Flèche Brabançonne ce mercredi. Toutefois, pour le champion du monde, cette course a viré au cauchemar. En effet, durant la course le coureur de la Deceuninck-Quick Step est tombé au sol… à cause de la voiture de son équipe à l’origine de la chute.

« Je n'ai rien de cassé »