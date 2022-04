Cyclisme

Cyclisme : AG2R Citroën peut garder espoir avant les classiques !

Publié le 12 avril 2022 à 13h35 par La rédaction

Vainqueur de Paris-Roubaix en 2017, Greg Van Avermaet ne semble pas au meilleur de sa forme avant les classiques flandriennes, tout comme Oliver Naesen. L'équipe AG2R Citroën peut toutefois garder des motifs d'espoir pour la suite grâce aux bonnes prestations de Benoît Cosnefroy.

Comme cela peut parfois arriver à l’équipe de Vincent Lavenu, historiquement plutôt orientée vers les grands Tours, le début de saison est un peu poussif. Pour autant, la formation française a tout de même engrangé deux victoires probantes, celle de Marc Sarreau au niveau français, à l’occasion du Grand Prix Cholet Pays de Loire, et celle, très prometteuse pour la suite, du leader programmé pour le prochain Tour de France, Ben O’Connor, vainqueur de la troisième étape du très relevé Tour de Catalogne, qu’il a terminé à la sixième place au général. Plus préoccupant semble être le niveau d’ensemble des Flandriens, notamment de la doublette Naesen-Van Avermaert.

L'espoir Cosnefroy pour les classiques ardennaises

Sans véritablement démériter, loin de là, comme en témoigne l’excellent résultat du duo sur le Het Nieuwsblad (3ème place pour Van Avermaert, 4ème pour Oliver Naesen), les leaders flandriens apparaissent un ton en-dessous de ceux qui jouent la gagne des grandes classiques, ce qui fait qu’ils apparaissent en mesure de jouer des top 10 sur ces courses, un peu moins le podium. Compte tenu des ambitions affichées et de l’investissement réalisé, l’équipe peut légitimement espérer une grande victoire dans les Flandriennes. On attendra cependant la fin de la saison en Flandres pour tirer un bilan définitif. En revanche, après un début de saison alternant le bon et le moins bon, Benoît Cosnefroy vient de frapper un grand coup avec sa deuxième place à l’Amstel Gold Race, à quelques millimètres seulement de la victoire. D’excellente augure avant la Flèche Wallonne et Liège.