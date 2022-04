Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe affiche ses ambitions pour son prochain grand objectif !

Publié le 23 avril 2022 à 16h35 par Thibault Morlain

Ce dimanche, Julian Alaphilippe tentera de remporter Liège-Bastogne-Liège pour la première fois de sa carrière. Et le champion du monde se présente avec de grosses ambitions pour ce rendez-vous.

Julian Alaphilippe s’est préparé pour les Classiques ardennaises, c’est donc maintenant que le champion du monde doit répondre présent. Attendu lors de la Flèche Wallone et du mythique Mur de Huy, le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl n’a finalement pu faire mieux que 4ème. Mais Alaphilippe a l’occasion ce dimanche de se racheter et de quelle manière. A plusieurs reprises, le Français est passé proche de la victoire sur Liège-Bastogne-Liège, sans pour autant remporter la course. Un rêve qu’il entend bien réaliser ce week-end.

« Je suis impatient d’être à dimanche »