Cyclisme

Cyclisme : Le message fort d’Alaphilippe sur son titre de champion du monde !

Publié le 23 avril 2022 à 14h35 par Thibault Morlain

Pour la deuxième année consécutive, Julian Alaphilippe porte le maillot de champion du monde. Une pression supplémentaire ? Le Français a évoqué le sujet.

Cette saison encore, Julian Alaphilippe arbore le maillot arc-en-ciel de champion du monde. Après un premier sacre à Imola, le Français avait remis cela du côté de la Belgique, conservant ainsi son bien. Par conséquence, pour la deuxième année consécutive, la star de la Quick-Step Alpha Vinyl est le champion du monde et forcément, Alaphilippe est beaucoup plus attendu. Une pression qui peut expliquer son début de saison compliqué ?

« Le maillot de champion du monde est agréable et toujours aussi lourd à porter »